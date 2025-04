Arrivano dal Mare: 50 anni per il Festival dei burattini e delle figure

50 anni per il Festival Internazionale dei burattini e delle figure “Arrivano dal Mare”. 5 giornate con un ricco programma, dal 14 al 18 maggio, fra Ravenna e Gambettola festeggeranno il mezzo secolo di vita della manifestazione curata dal 2015 dal Teatro del Drago e nata negli anni Settanta. 40 spettacoli, 8 prime nazionali, 2 mostre, visite guidate, incontri pubblici, momenti di confronto con le tante compagnie presenti provenienti da tanti Paesi europei, dal Perù, dall’Argentina, dal Brasile, dagli Stati Uniti e dal Canada. Il 17 maggio lo sbarco degli artisti in Darsena. A Casa Fellini invece in programma la festa finale.

Per celebrare l’importante anniversario, Daniele Panebarco ha voluto ripercorrere l’immagine che 50 anni fa annunciava la prima edizione. Al suo lavoro si sono collegati gli studenti del Liceo artistico ravennate per realizzare nuovi allestimenti