Il Circolo Ravennate della Spada ASD, con il Patrocinio del Comune di Ravenna, è lieto di presentare il ritorno a Ravenna di una importantissima gara nazionale. Si tratta del Prima Prova Gran Prix Kinder Joy of moving di Spada M e F under 14, presso il Pala De André da Venerdì 14 a Domenica 16 Novembre 2025, dedicato agli atleti dai 10 ai 13 anni di età.

Programma della gara:

I risultati delle gare verranno pubblicati in diretta sul sito www.4fence.it

Numeri della competizione.

L’iniziativa prevede circa 1300 atleti della categoria U14 che praticano la specialità della spada e la partecipazione di 15 volontari del Circolo Ravennate della Spada, con 10 aziende impegnate nell’organizzazione logistica e nella distribuzione di materiale tecnico ai partecipanti. Partner Istituzionali della manifestazione: Il Comune di Ravenna che ha reso meno impattante sull’asd l’utilizzo del palazzetto dello sport, la Regione Emilia Romagna e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna che contribuiscono con un riconoscimento economico.

Siglata anche una convenzione con il Liceo Scientifico Sportivo che prevede la partecipazione della classe 4^ A per le attività ausiliarie e di controllo pubblico durante la manifestazione.

L’evento si inserisce peraltro in un weekend di bassa stagione turistica dando un forte contributo all’aumento delle presenze con pernottamento in città nel mese di novembre.

Per il terzo anno consecutivo un’attenzione particolare all’inclusività: nel pomeriggio di sabato 15 si svolgerà una prova sperimentale di scherma in carrozzina integrata. Giovani atleti under 14 normodotati tireranno di scherma da seduti con giovani under 14 paralimpici.

Sponsor privati: Il Gold Sponsor del Circolo, partner anche per l’organizzazione dell’evento al Pala De Andrè: Alma Petroli . Oltre al Gold Sponsor alcuni Albergatori ed alcuni Ristoratori di Ravenna sono gli altri sponsor privati della manifestazione e a loro va il nostro sincero ringraziamento. Gli addetti al settore alberghiero annoverano la manifestazione schermistica tra gli eventi della città a maggiore ritorno economico. Quest’anno la novità è l’anticipo dell’evento di un mese rispetto al passato per alcuni cambi nel calendario nazionale della Federazione Italiana Scherma. Ringraziamo in particolare gli alberghi Hotel Mosaico, Grand Hotel Mattei, Terme Beach Resort e i ristoratori Osteria Passatelli 1962, Ristorante Pizzeria Molinetto per la sensibilità dimostrata e l’importante contributo a sostegno dell’iniziativa.

Si ringraziano inoltre Caino Milano Marittima e Agenzia Immobiliare Quadrifoglio.

Da ultimo si ringrazia la Pubblica Assistenza che fornisce il supporto parasanitario all’evento.

Gli atleti Ravennati in Gara

Il Circolo Ravennate della Spada parteciperà alla competizione con ben VENTITRE ATLETI.

Per la categoria allieve:

Accardi Anna, Ferrari Giorgia, Liverani Irene, Manfredi Elisa, Mileo Alea, Moriconi Azzurra,

Per la categoria bambine:

Patrizi Olivia, Valli Giada, Zaharescu Jolie,

Per la categoria ragazze:

Bencivelli Bianca, Bighi Matilde, Farsetti Olimpia, Manzoni Ginevra, Merli Sophia, Roncoroni Nicole, Stringa Ginevra, Zoli Mariasole

Per la categoria Allievi, Konsap Alex

Per la categoria Giovanissimi, Angeli Giacomo, Bianchetta Leonardo e Consiglio Maicol

Per la cateogoria Ragazzi, Karyuchenko Yehor e Zuffi Filippo

L’ingresso al Pala De Andrè è gratuito per tutte e tre le intere giornate di gara.