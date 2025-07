Da oggi la località di Tagliata potrà contare su un nuovo parcheggio, in grado di ospitare fino a 80 veicoli, pensato per rispondere all’aumento del flusso turistico estivo e per facilitare l’accesso alla pineta e alla spiaggia, soprattutto nei fine settimana.

Il parcheggio si trova all’angolo tra via Puglie e via Pinarella ed è stato realizzato da un soggetto privato nell’ambito di un intervento urbanistico di riqualificazione dell’area.

Si tratta di un progetto che coniuga funzionalità e attenzione al verde, in linea con l’identità naturalistica della località.

Particolare cura è stata riservata alla sostenibilità: la pavimentazione drenante in prossimità dei posti auto consente il deflusso dell’acqua piovana, mentre la presenza di una ventina di alberature di pregio — Peri da fiore, Melie e Frassini — contribuirà nel tempo a offrire ombra e comfort ai veicoli in sosta.

Gli alberi sono serviti da un impianto di irrigazione automatico, pensato per garantirne la crescita e la salute anche nei mesi più caldi.

L’accesso e l’uscita al parcheggio avverranno da via Puglie, mentre su via Pinarella sarà presente un attraversamento pedonale, per consentire un collegamento sicuro verso la spiaggia e la pineta.

“L’apertura di questo nuovo parcheggio rappresenta un altro passo concreto nell’impegno dell’Amministrazione a favore di un turismo sempre più organizzato, accessibile e sostenibile – ha dichiarato l’assessora all’Urbanistica Michela Brunelli -. Siamo consapevoli di quanto sia fondamentale dotare le nostre località balneari di infrastrutture adeguate a supportare l’afflusso di visitatori durante la stagione estiva, a beneficio non solo dei turisti ma anche degli operatori economici e delle attività del territorio.

Lavoreremo in questa direzione, con l’obiettivo di offrire servizi sempre più efficienti, funzionali e all’altezza delle aspettative di chi sceglie le nostre località per trascorrere le proprie vacanze.”