Dai burattini alla narrazione, dai pupazzi alle marionette dalle ombre al teatro di figura dalle guarattelle alle colorate e strampalate parate di strada: Burattini & Figure edizione 2019 allarga la rete e incanta nelle sere d’estate con l’allegria di baracche e burattini e con lo stupore del Teatro di Figura per una divertente serata per tutta la famiglia.

I luoghi più affascinanti della Romagna, in una rassegna itinerante di qualità di Teatro di Figura tra borghi e frazioni tra mare e collina e nei parchi di città per la gioia di tutta la famiglia che calendario alla mano può viaggiare con noi!

Le parole d’ordine di questa edizione sono: basta poco per stare bene, basta un prato basta una piccola baracca e la magia è fatta!

Una rete di spettacoli e di pubblici itineranti che si diletteranno nel seguire gli eroi delle Baracche in location sempre diverse e sorprendenti. Piazze, parchi, borghi storici, grandi centri e piccole frazioni faranno da cornice ai vari appuntamenti così da coinvolgere in modo capillare il pubblico degli amanti dei Burattini della Romagna.

Dal 17 Giugno al 15 settembre Bagnacavallo, Borghi Casola Valsenio, Forlì, Forlimpopoli, Gambettola, Gatteo Mare, Longiano, Montiano, San Mauro Pascoli, San Mauro Mare, Savignano sul Rubicone, Sogliano al Rubicone Ravenna saranno le città portabandiera della rassegna che lo scorso anno ha riscosso un enorme successo!

C’è Grande soddisfazione da parte della direzione artistica Teatro del Drago per questa Rassegna che sta ampliando il suo bacino e che con il suo lavoro fatto di dedizione passione e qualità sta riscuotendo un grande successo: queste le parole: ” la nostra è una missione, fare conoscere e apprezzare il teatro di figura in tutte le sue forme, regalare momenti di spensieratezza a tutta la famiglia, per questa edizione siamo riusciti a portare in Romagna compagnie da diverse parti d’Italia, dalla Sardegna al Piemonte dal Veneto alla Campagnaper deliziare l’estate dei bambini e dei genitori, un lavoro fatto con il cuore e con la consapevolezza di quanto sia importante la fantasia e, la spensieratezza per tessere relazioni umane, ringraziamo tutte le amministrazioni che ci hanno rinnovato la fiducia e quelle nuove che hanno creduto in noi, siamo sicuri che sarà una bella estate insieme,il nostro intento è quello di formare un pubblico itinerante che calendario alla mano si sposti per vedere gli spettacoli, un modo per far crescere la grande comunità degli amanti di questo genere per fare conoscere angoli emozionanti della nostra bella Romagna e dare una proposta di qualità alle famiglie” .

Spettacoli per bambini e genitori- ingresso gratuito – programma completo su burattini e figure in Romagna pagina facebook e sul sito www.teatrodeldrago.it info : 3926664211

La rassegna è organizzata dal Teatro del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli di Ravenna, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura la Regione Emilia- Romagna e il Mibact (Ministero per iBeni e le Attività Culturali.)