Al via la quarta edizione del Premio Arte Tamburini mercoledì 25 maggio a Monte Brullo di Faenza a cura di Giordano Sangiorgi , suona dal vivo Roberta Cappelletti con la sua grande orchestra, premiata Patrizia Ceccarelli, ospiti La Storia di Romagna.

Mercoledì 25 maggio dalle ore 20 grande Cena & Concerto al Club Monte Brullo di Faenza con la quarta edizione del Premio Arte Tamburini, il premio ideato curato e promosso da Giordano Sangiorgi, patron del MEI amico e vicino di casa della grande cantante del folklore di Romagna, la prima voce femminile a incidere su disco Romagna Mia, la grande e storica hit della Romagna, nel lontano 1954.

“Arte Tamburini fa parte del Pantheon dei grandi artisti faentini recentemente e prematuramente scomparsi con grande dolore di tutta la comunità faentina, come Giuliano Bettoli e Antonio Mazzoni, solo per citare gli ultimi due grandi della nostra terra” dichiara Giordano Sangiorgi “Figure che insieme a tante altre meritano di essere sempre ricordate per il loro contributo dato alla città attraverso la celebrazione di eventi e l’intitolazione di vie, spazi e luoghi”.

Quest’anno al Premio Arte Tamburini, oltre alle autorità del territorio locali e regionali, si esibirà dal vivo la grande orchestra di Roberta Cappelletti che si esibirà in due tempi : una prima parte tutta dedicata alla tradizione della Romagna e del grande Maestro Secondo Casadei e una seconda parte piu’ dedicata ai nuovi suoni che l’hanno portata a calcare i palchi di The Voice Senior su Rai Due. Insieme a Roberta Cappelletti per tenere viva la tradizione del nuovo e tradizionale liscio di Romagna come fa il MEI da tempo che per primo ha lanciato in Piazza del Popolo gli Extraliscio nel 2016 al MEI e alla Notte del Liscio poi approdati quest’anno al Festival di Sanremo, ci sarà ospite la cantante Patrizia Ceccarelli, che riceverà il Premio Arte Tamburini, dopo che nelle edizioni precedenti e’ stato vinto dalle cantanti Rosita Rota e Antonella Nuti. Tra gli ospiti della serata ci saranno anche i rappresentanti de La Storia di Romagna, l’unica orchestra che propone la lunga e straordinaria storia musicale del grande Maestro Secondo Casadei, simbolo mondiale della Romagna.

Completa il parterre degli ospiti per una serata indimenticabile la presenza della Famiglia Casadei con Riccarda, la figlia di Secondo, insieme alle nipoti Lisa e Letizia, il Club Secondo Casadei di Armandino Faccani, l’Ente Tutela del Folklore Romagnolo con Ferrino Fanti, l’Associazione del Mah-Jong faentino con Lorenzo Tini e la Famiglia di Arte Tamburini per una reunion imperdibile, insieme a tanti altri ospiti. Organizzazione a cura del MEI con il patrocinio del Comune di Faenza.