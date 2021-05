Arriva la prima carta ufficiale dei sentieri del Parco della Vena del Gesso

Arriva la prima Carta dei sentieri del Parco Regionale della Vena del Gesso. Un elemento importante per gli amanti delle escursioni in grado di racchiudere tutte le informazioni necessarie per organizzare un percorso lungo i cammini del parco. Insieme alla mappa, il parco regionale ha noltre pubblicato un vademecum dedicato alla sicurezza, alla prevenzione e alla gestione delle emergenze. Il parco della Vena del Gesso infatti negli ultimi anni è sempre stato ai primi posti per numero di frequentatori. Negli ultimi anni, sono notevolmente aumentati i visitatori. L’ultimo anno pandemico ha portato molte persone, spesso inesperte, a preferire l’alta collina e l’Appennino al mare: la scarsa preparazione e la mancanza di consapevolezza dei rischi sono sempre più alla base di incidenti.