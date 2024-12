Sabato 21 dicembre, il Reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna si è animato con una mattinata speciale. Oltre alla presenza ormai consueta e tanto attesa delle dolcissime cagnette Kuta e Lola, ha fatto il suo ingresso la signora Rita Guerrini, portando in dono ai piccoli pazienti una favola da lei scritta, intitolata “Dante l’elefante”. Con l’aiuto delle volontarie di A.G.E.B.O., la signora Guerrini ha distribuito il libro ai bambini ricoverati, regalando loro un momento di gioia e spensieratezza.

Conosciuta come “Nonna Moderna”, Rita Guerrini – narratrice e nonna del piccolo Romeo – anche quest’anno ha scritto la sua favola natalizia, destinata a portare un sorriso nei reparti pediatrici di ben quattro ospedali: il Santa Maria delle Croci di Ravenna, il Bufalini di Cesena, l’ospedale di Forlì, fino ad arrivare a Pordenone.

“Un progetto semplice e un successo inaspettato,” racconta l’ideatrice. “Tutto questo è stato possibile grazie al supporto di aziende del nostro territorio, che hanno accolto l’iniziativa con grande entusiasmo.” Gli sponsor, infatti, hanno acquistato copie della favola come gadget natalizio con una condizione speciale: ogni acquisto garantisce la donazione di una copia ai bambini ricoverati nei reparti di pediatria durante le festività.

L’obiettivo del progetto non è solo quello di strappare un sorriso ai piccoli pazienti, ma anche di incoraggiare la lettura di storie semplici, graziose e ricche di buoni sentimenti. Quest’anno, la favola racconta di Dante, un elefantino che impara l’importanza di non sprecare l’acqua, un bene prezioso. Inoltre, il libro è arricchito da pagine da colorare, per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente.