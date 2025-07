Dal 18 al 20 luglio il “Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025” sbarca a Cervia-Milano Marittima.

Per tre giorni Christian Vieri e i suoi amici ex campioni di calcio si sfideranno con racchette e palline nell’U-Power Arena da 1500 posti e nel villaggio dedicato, sulla spiaggia libera di Cervia.

L’ingresso sarà sempre gratuito, con inizio ogni giorno dalle ore 10 sino a fine manifestazione.

Si parte con la conferenza stampa ufficiale, programmata giovedì 17 luglio alle ore 11 al Fantini Club con il sindaco Mattia Missiroli e tutti i rappresentanti delle istituzioni che da mesi lavorano al progetto. Ci sarà anche Vieri che spettinerà l’attesa annunciando i partecipanti alla seconda tappa di un viaggio che ha già registrato il tutto esaurito a Senigallia.

Vieri, che ha creato la manifestazione, ne cura ogni particolare con il suo rodato staff – la terza tappa sarà a Lignano Sabbiadoro da venerdì 1 a domenica 3 agosto -, e non rivela mai in anticipo i nomi delle Legends che si sfideranno per due giorni.

“Ci tengo in modo particolare – dichiara Vieri -, cerco sempre di evitare brutte sorprese. Credo soprattutto nel rapporto con il pubblico, che ha la possibilità d’incontrare indimenticabili protagonisti del calcio che oggi sono diventati i migliori anche sui campi di padel. E non hanno perso quella voglia di vincere che anima tutte le sfide. Non è una sfilata, è un torneo vero, duro. In amicizia, ma senza esclusione di colpi: nessuno vuole mai perdere. Uno spettacolo da vedere”.

E sarà anche uno spettacolo da raccontare: lo faranno anche la piattaforma Dazn e La Gazzetta dello Sport, oltre alla pagina ufficiale @bobosummercup e a quelle personali degli atleti.

“Abbiamo scelto Cervia e Milano Marittima per tanti motivi, grazie alla straordinaria disponibilità dei rappresentanti delle istituzioni e non solo – prosegue l’ex calciatore -. Siamo infatti convinti che anche la generosità delle persone in questi luoghi sarà da applausi: quest’estate vogliamo aiutare un’associazione già sostenuta da un amico e dobbiamo essere all’altezza”.

Per l’estate 2025 Vieri ha scelto di supportare “SOStegno 70” e il progetto “Un brutto t1po”: da oltre 20 anni medici e volontari lavorano nella ricerca scientifica e nell’organizzazione di iniziative a favore dei bambini e dei ragazzi diabetici.

L’impegno nella responsabilità sociale è una delle priorità del “Bilbao Bobo Summer Cup Padel Tour 2025” e coinvolge direttamente gli sponsor e il pubblico: avrà il suo momento clou nella Charity Dinner, una cena condivisa con i protagonisti del torneo, che si svolgerà sabato 19 luglio alle ore 21.30 all’Oceano Dinner a Milano Marittima in viale Romagna 68.

Fra i principali ambasciatori, Massimo Ambrosini e la sua famiglia. “Bobo ha una sensibilità immensa – racconta l’ex centrocampista del Milan e della Nazionale -. Ci siamo conosciuti sui campi di gioco, però la nostra amicizia è nata soprattutto quando abbiamo smesso. E’ stato lui, qualche mese fa, a telefonarmi. Voleva fare qualcosa per l’associazione ed è stato travolgente”.

La conoscenza e l’informazione sul diabete nei giovani sono la missione di “SOStegno70” e anche del “Bilboa Bobo Summer Cup Padel Tour 2025”.

“Siamo ragazzi fortunati e se c’è la possibilità di dare una mano non ci tiriamo indietro – conclude Vieri -. Il padel, per noi ex calciatori, è diventato anche un veicolo di responsabilità sociale e non solo uno sport che appassiona e ci tiene in forma. E’ con questo spirito che, da anni, organizziamo il tour: per stare fra amici in mezzo alla gente, alle famiglie. Video, foto, selfie, autografi, musica… I costi riguardano principalmente la costruzione e gli spostamenti dell’arena di tappa in tappa, la logistica, l’organizzazione. Il resto è solo puro divertimento”.

Il programma dell’evento

Si parte venerdì 18 luglio: nel corso della giornata scenderanno in campo gli amatori che si sono qualificati per le finali attraverso i tornei organizzate nei circoli dall’Italy Padel Tour e a loro sarà sempre riservato uno spazio speciale nel corso del weekend. Le partite si svolgeranno sia nell’U-Power Arena allestito nella spiaggia libera, che nei campi del Fantini Club.

Sabato 19 luglio: Vieri e le altre Legends saranno protagoniste poco dopo le ore 18 all’U-Power Arena, orario perfetto per un aperitivo a base di padel dopo una giornata in spiaggia o tra le bellezze di Cervia e di Milano Marittima.

E la sera, cena benefica a favore di “Un brutto t1po” alle ore 21.30 all’Oceano Dinner a Milano Marittima in viale Romagna 68 (Per prenotare: 339-7777788).

Domenica 20 luglio: Le finalissime, sempre a partire dalle ore 18 nella location dell’U-Power Arena.

“Saranno tre giorni di sport aperto a tutti: vi aspetto” – conclude Bobo.

“Siamo davvero entusiasti di accogliere quest’estate Bobo Vieri e il suo evento, ormai un vero e proprio appuntamento cult – dichiara il sindaco di Cervia Mattia Missiroli –. Per tre giorni la nostra città sarà al centro dell’attenzione, tra sport di altissimo livello, spettacolo e tanta solidarietà. Cervia è sempre pronta a rispondere con entusiasmo a proposte che uniscono divertimento e valori, mettendo a disposizione i suoi spazi e impianti sportivi per iniziative che lasciano il segno.”