Arriva il WiFi gratuito al PalaCattani di Faenza

Al PalaCattani di Faenza arriva il WiFi gratuito di EmiliaRomagnaWiFi. Realizzata da Lepida, la rete è costituita da 25 punti di accesso a banda ultra-larga (fino a 100 Mbps). Sarà disponibile tutti i giorni, a qualsiasi ora, fruibile da tutti coloro che si recano al palazzetto per partite, concerti, eventi aziendali o assemblee. 118 mila euro l’investimento all’interno di un piano regionale che punta a dotare tutti i principali impianti sportivi della connessione internet gratuita. Il PalaCattani è il quarto palazzetto a vedere installato il wifi.