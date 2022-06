Il Ravenna FC ha il piacere di comunicare che è stato raggiunto l’accordo per la permanenza in giallorosso anche nella prossima stagione di Francesco D’Orsi.

Arrivato a dicembre dal Prato il centrocampista ha dimostrato di potere ricoprire più ruoli nello scacchiere giallorosso, diventando un punto fermo della squadra. Nella stagione 21-22 sono state 24 le presenze nel Ravenna con 3 marcature e 3 assist.

Le parole di D’Orsi alla riconferma: “Ho ricevuto offerte importanti però alla fine è prevalso il Ravenna, perché mi sono trovato sempre bene. Ho trovato un’ambiente che crede in me, che ha un progetto chiaro, come dimostrato anche dalle conferme di alcuni compagni della scorsa stagione, e che intende fare le cose nel migliore dei modi. Ho già parlato con mister Serpini e non vedo l’ora di iniziare a lavorare per raggiungere i nostri obbiettivi”