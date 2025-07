È stato varato nella mattinata di mercoledì a Isola, nel comune di Riolo Terme, il nuovo ponte Bailey che permetterà alla frazione di tornare ad avere un collegamento sul fiume Senio. La posa della struttura arriva a poche settimane dall’inizio dei lavori portati avanti dalla ditta Janson Bridging Italia. L’intervento, approvato dalla giunta dell’Unione della Romagna Faentina, è stato finanziato per 650 mila euro dalle ordinanze numero 19 e 33 della struttura commissariale per la gestione dell’emergenza alluvione.

A fine 2024 è stato rilasciato il nulla osta idraulico da parte di Arpae, con la concessione per l’occupazione dell’area del demanio idrico. Prima della sua messa in funzione saranno necessarie le dovute operazioni di collaudo, previste a settembre.

Il vecchio ponte di Isola, la cui realizzazione risaliva alla Seconda guerra mondiale, è stato prima pesantemente danneggiato dalle alluvioni del 2023 ed è stato dichiarato inagibile dopo il maltempo del 2 novembre di due anni fa, con la contestuale programmazione della sua rimozione e sostituzione. L’alluvione del 18 settembre 2024 e l’ulteriore piena del Senio hanno spostato il ponte dalla sua sede, sradicandolo dagli argini del fiume. Adesso la messa in posa della nuova struttura, che riconsegna un’importante via di comunicazione al territorio.

“La sistemazione del ponte ha ridato alla frazione di Isola la possibilità di avere un’ulteriore via per accedere all’abitato – commenta la sindaca di Riolo Federica Malavolti -. Questo intervento ci può garantire inoltre la possibilità di sistemare più a valle Via Bertossi, che vive una condizione di notevole fragilità dopo l’ulteriore alluvione del 18 di settembre e dopo anche la piena del 14 di marzo . In questo modo potremmo procedere ai vari lavori di risistemazione di difesa spondale”.

“Un ulteriore lavoro – prosegue Malavolti – si dovrà fare in Via Rio Ferrato, nei pressi della turbina, dove a causa di franamenti ci sono ancora alcune criticità. Il ponte di Isola è soltanto il primo dei ponti che sistemeremo. Abbiamo iniziato dall’ultimo ponte crollato, preceduto dalla passerella pedonale e, la mattina del 17 maggio 2023, dal ponte dei Crivellari. Anche quest’ultimo è al vaglio della struttura commissariale e il suo progetto è già in fase di approvazione. Subito dopo verrà progettata la passerella pedonale di Via Senio. Ancora una volta Riolo si conferma una comunità che crea ponti, in modo da garantire un’unione sempre più forte e più coesa della propria gente e della propria popolazione”.