Primo di una serie di eventi che animeranno la primavera e l’estate e che proseguiranno fino all’autunno.

Domenica 19 febbraio, dalle ore 14.30 alle ore 17.00, il Parco Teodorico propone una festa di Carnevale con l’animazione di Giuly & Roby di Pirilampo. Truccabimbi, bolle di sapone, palloncini e sfilata delle maschere presenti (si invitano tutti i bambini a partecipare in costume!)

Presso il punto ristoro sarà disponibile una merenda per i più piccoli e dolci tipici di carnevale per i più grandi.

Questa iniziativa sarà la prima di un ricco calendario di eventi che animeranno il parco durante la primavera e l’estate e che proseguiranno fino all’autunno inoltrato.

Il Parco Teodorico è uno dei principali parchi della città. Frequentato sia da giovani che da famiglie è ideale per fare sport o attività all’aria aperta ma anche come spazio destinato al riposo ed alla contemplazione.Al suo interno sono presenti grandi prati verdi, zone alberate, aree attrezzate con giochi per bambini, una pista per le biglie, un campo da basket e uno da rugby, ma soprattutto percorsi per passeggiate e fare jogging.