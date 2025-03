L’Associazione Nazionale NatureTherapy®, propone la prima edizione di “Connessioni Naturali”.

Un’intera giornata, domenica 6 aprile, per celebrare la Natura con il suo potere terapeutico.

Un evento diffuso in tutta Italia che coinvolge anche l’Emilia-Romagna con diversi luoghi di ritrovo per le “immersioni” gratuite nella natura nelle province di Bologna, Forlì Cesena, Modena, Piacenza, Ravenna e Reggio Emilia.

Meditare nella natura e osservarla, sentirsi radicati alla terra, immergere le mani e i piedi nella sabbia, in ascolto e in connessione profonda con gli elementi naturali… Sono tanti gli studi scientifici che dimostrano i benefici della natura sul benessere fisico, mentale ed emozionale dell’uomo.

Connessioni Naturali inizia per tutta Italia alle ore 10, con una conferenza stampa da Milano trasmessa anche in diretta streaming su YouTube, che vede la partecipazione di ricercatori e figure professionali che, ognuna da un punto di vista differente, racconteranno il “potere della Natura”. Interverranno, tra gli altri, Giorgio Vacchiano, Ricercatore in scienze forestali all’Università di Milano, nominato dalla rivista Nature tra gli 11 migliori scienziati emergenti nel mondo, Tomaso Colombo, Direttore Parco Adda Nord e Coordinatore AREA Parchi, vicepresidente Rete WEEC Italia e Claudio Belotti, autore, TEDx Speaker, Executive Coach, NLP & Tony Robbins Master Trainer.

Nel pomeriggio dalle ore 15.30 si svolgeranno, in contemporanea in tutta Italia, le attività di gruppo nella natura, gratuite e aperte a tutti. Le “immersioni” nella natura coinvolgeranno boschi, campagne e spiagge ma anche giardini e parchi cittadini.

In Emilia-Romagna le sessioni di NatureTherapy® si terranno a:

• Casalecchio sul Reno (BO)|con ritrovo presso la Casa per la Pace “la Filanda”

• San Piero in Bagno (FC) |presso “Il Respiro del Bosco”

• Carpi (MO) | Parco cittadino di Carpi

• Nibbiano, Alta Val Tidone (PC) | Bosco delle Streghe

• Riolo Terme (RA) | Parco delle Terme

• Vezzano sul Crostolo (RE) | Parco Pinetina

• San Martino di Guastalla (RE) | Parco dell’Olmo

• Viano (RE)

Gli eventi si svolgono con la sponsorizzazione de Il Respiro del Bosco (Forlì Cesena), Corte dei Fiori (Bologna), Erboristeria L’officina della natura e Azienda Agricola BioFan (Reggio Emilia).