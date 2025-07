Grandi soddisfazioni per la Sezione AIA di Ravenna, che in questi giorni celebra importanti traguardi raggiunti dai propri associati. Il movimento arbitrale ravennate si arricchisce infatti di due nuove promozioni a livello nazionale, segno di un lavoro costante e di una crescita continua. Lorenzo Arrigoni, dopo aver diretto con ottimi risultati nel campionato di Eccellenza, è stato promosso alla Commissione Arbitri Nazionale Dilettanti (CAN D). Un traguardo meritato, frutto di dedizione, impegno e prestazioni di alto livello. Per lui si aprono ora le porte dei campionati interregionali, con la possibilità di confrontarsi con realtà ancora più competitive.

A condividere la gioia della promozione c’è anche Marco Muoio, che compie il salto a livello nazionale nel calcio a 5. Anche per lui arriva l’ingresso nella CAN 5, coronando un percorso di crescita importante nel futsal arbitrale. Un riconoscimento che premia la passione e la competenza dimostrate sul campo.

Accanto a queste due promozioni, la Sezione ravennate celebra con orgoglio anche altri prestigiosi incarichi assegnati ai propri associati:

Filippo Valeriani, dopo la brillante carriera da assistente arbitrale in Serie A, ha svolto

nell’ultima stagione il ruolo di mentor all’interno del progetto UEFA Talent & Mentor. Nella stagione 2025/26, sarà componente del CRA Emilia-Romagna con incarico specifico per gli assistenti arbitrali.

Erik Iemmi è stato confermato per il secondo anno consecutivo nel Settore Tecnico del

calcio a 11, a testimonianza della fiducia e della competenza che continua a mettere a disposizione dell’Associazione.

Luca Davigo, dopo l’esperienza da componente della Commissione Nazionale del Calcio

a 5 (CON5), ricopre ora un nuovo ruolo nel Settore Tecnico dedicato al futsal, proseguendo così il suo contributo alla formazione arbitrale in ambito nazionale.

A conferma della solidità e del prestigio della Sezione di Ravenna a livello nazionale, va ricordato che vanta già la presenza di nove associati in organi tecnici di alto livello: Michael Fabbri fa parte della CAN, dove continua a rappresentare con orgoglio la sezione ai vertici dell’arbitraggio italiano; Nidaa Hader è inserita alla CANC, Garcia Fabbri alla CON Professionisti, Simona Cavallari e Antonio Masciello alla CAND, Mario Melloni alla CON5, l’Avv. Antonio Luciani fa parte della Commissione Esperti Legali, mentre Michele Conti, in forza alla CON BS, ricopre anche l’incarico internazionale di istruttore FIFA nel Beach Soccer. Nove figure di spicco che testimoniano la qualità e la credibilità del gruppo ravennate anche al di fuori dei confini regionali. Infine, la Sezione di Ravenna vuole esprimere un sentito ringraziamento a Lorenzo Montefiori, che dopo due stagioni conclude la propria esperienza alla CAN D. Il suo percorso è stato esempio di serietà, disponibilità e dedizione, contribuendo a tenere alto il nome della Sezione a livello nazionale. A lui vanno la stima e l’affetto di tutti i colleghi ravennati, con l’augurio di nuove soddisfazioni nei prossimi impegni.