Nella serata di martedì 19 agosto, intorno alle 20, la Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina ha tratto in arresto un uomo di 32 anni, già noto alle forze di polizia, per spaccio di sostanze stupefacenti.

L’uomo, ritenuto dagli investigatori come una delle persone più attive nell’ambito dello spaccio, che utilizzano il parco Mita per i propri traffici, in passato era già stato identificato più volte all’interno del parco durante i diversi controlli avvenuti.

Ieri sera il 32enne è stato sorpreso dagli agenti della Polizia Locale mentre cedeva droga a una ragazza appena maggiorenne, successivamente segnalata al Prefetto quale assuntrice.

L’uomo, durante il controllo personale, è invece stato trovato in possesso di circa 50 grammi di hashish, un bilancino di precisione e 190 euro in banconote, da venti e dieci euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio. Tali circostanze hanno consentito alla Polizia Locale di arrestarlo.

Il 32enne, dopo l’arresto, è comparso questa mattina davanti al Giudice Monocratico che ha convalidato l’arresto e, dopo la richiesta del legale dei termini a difesa, in attesa dell’udienza, ha disposto la scarcerazione con obbligo di firma presso il Comando di via Baliatico.