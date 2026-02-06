Un minorenne è stato arrestato per porto abusivo di arma clandestina nell’ambito di un’attività di contrasto ai reati contro il patrimonio condotta dalla Polizia di Stato di Lugo. L’operazione risale al 30 gennaio, quando il personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Pubblica Sicurezza ha proceduto al controllo di quattro persone che, con atteggiamento sospetto, uscivano dal parco del Loto di via Brignani.

Nel corso degli accertamenti, è emerso che un maggiorenne e un minorenne, entrambi già noti alle forze dell’ordine, trasportavano merce di dubbia provenienza. In particolare, il maggiorenne era in possesso di un forno elettrico a microonde, mentre il minore trasportava una valigia contenente una chitarra elettrica. Quest’ultimo ha inoltre tentato di disfarsi di una busta di carta, gettandola a terra e cercando di occultarla con un piede.

Il gesto non è sfuggito agli operatori, che hanno proceduto al controllo della busta, al cui interno è stata rinvenuta una pistola tipo revolver, risultata clandestina. I soggetti sono stati quindi accompagnati presso il Commissariato per ulteriori accertamenti.

Nel corso delle verifiche è emerso inoltre che una delle due ragazze presenti, anch’essa minorenne, si era allontanata da una comunità per minori situata nel nord Italia.

Ferma restando la presunzione di innocenza, il minore è stato arrestato per porto e possesso abusivo di arma clandestina e ricettazione e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, accompagnato al Centro di Prima Accoglienza di Ancona. Successivamente, a seguito dell’udienza di convalida, il giovane è stato collocato in comunità.

Il maggiorenne è stato invece denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre la ragazza minorenne è stata affidata al Pronto Intervento Sociale dell’Unione della Bassa Romagna