“Nella mattina di oggi una delegazione di Fratelli d’Italia composta dal coordinatore provinciale e capogruppo in consiglio comunale Alberto Ferrero e dal vice capogruppo Renato Esposito, si è recata presso il Comando provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Ravenna, dove è stata accolta dal comandante provinciale colonnello Marco De Donno, per complimentarsi con l’Arma e, simbolicamente, con tutte le forze dell’ordine, per l’arresto di Matteo Messina Denaro.

Nel coso dell’incontro si è voluto anche ringraziare il colonnello De Donno per l’importante lavoro che i Carabinieri svolgono quotidianamente nella città di Ravenna e nel territorio provinciale.”