Stalker di 60 anni arrestato a Faenza nella notte tra domenica e lunedì. L’uomo si è presentato sotto casa di una donna, nonostante fosse già stato colpito dal divieto di avvicinarsi all’abitazione. Il 60enne ha quindi iniziato a suonare il campanello di casa con insistenza. La donna ha quindi chiamato la Polizia. Gli agenti intervenuti hanno colto l’uomo praticamente in flagrante, davanti al portone, intento a suonare al citofono.

Lo stalker, inoltre, è già “conosciuto” dalle forze dell’ordine. Negli ultimi mesi, poi, avrebbe perseguitato la propria vittima con appostamenti, lettere indesiderate e pressioni continue.

Proprio per questi comportamenti persecutori, il 60enne era già sottoposto alla libertà vigilata con il provvedimento di divieto di avvicinamento alla donna. Un ordine che ieri sera ha deciso di ignorare. L’intervento immediato della Polizia ha evitato il peggio, interrompendo l’azione e tranquillizzando la vittima, che era in forte stato di agitazione. L’uomo è stato arrestato e ha passato la notte nelle camere di sicurezza del Commissariato, in attesa del processo per direttissima.