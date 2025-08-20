Nella nottata scorsa, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Faenza hanno arrestato un uomo 55enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Tutto è iniziato quando i militari dell’Arma hanno notato l’uomo, da tempo conosciuto dalle forze dell’ordine, sia per essere un assuntore di sostanze stupefacenti, che per episodi legati allo spaccio, aggirarsi per le vie del centro mafredo.

Vedendolo comportarsi con fare sospetto, i militari hanno deciso di seguirlo fino a quando ha raggiunto un vicolo adiacente la piazza centrale, ove si è incontrato con un’altra persona. I due sono stati subito fermati dai carabinieri.

Notando un insolito comportamento del 55enne, i carabinieri lo hanno perquisito rinvenendo alcune dosi di cocaina già confezionate pronte per la vendita. Lo spacciatore ha ammesso di essersi recato sul posto per “recapitare” le dosi da fornire al cliente. Lo stesso acquirente ha ammesso di aver dato appuntamento all’altro uomo per ricevere la droga che aveva “ordinato”.

Il 55enne, quindi, è stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti e ammesso al regime di arresti domiciliari in attesa di affrontare il rito direttissimo. L’acquirente, invece, è stato segnalato amministrativamente alla locale Prefettura, quale assuntore di droghe.