Sequestrati 200 grammi di hashish e 20 mila euro da parte dei Carabinieri di Faenza ad un giovane italiano ritenuto punto di riferimento per lo spacci.

Il giovane, noto per alcuni precedenti, conosciuto come tossicodipendente, aveva organizzato nella propria abitazione un’attività che non è passata inosservata all’attenzione dei vicini. Frequente il “via vai” di persone dall’abitazione dell’uomo che ha insospettito anche i militari dell’Arma.

È quindi iniziata un’attività di appostamenti, fino a quando, nella notte fra il 15 e il 16 aprile, i carabinieri non hanno fatto irruzione nell’abitazione

Gli agenti hanno rinvenuto e sequestrato vario materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione, quattro panetti di hashish del peso complessivo di più di 200 grammi e più di ventimila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giovane è stato quindi arrestato e posto agli arresti domiciliari in attesa di comparire in Tribunale a Ravenna per il rito direttissimo nella mattinata odierna.