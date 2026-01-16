Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Ravenna, dopo aver predisposto un ampio servizio di monitoraggio e controllo nella zona dei giardini Speyer con lo scopo di contrastare il fenomeno dell’uso e dello spaccio di stupefacenti, hanno arrestato un 29enne straniero, già noto alle Forze dell’Ordine per i suoi precedenti penali, sorpreso mentre cedeva alcune dosi di droga ad altrettanti acquirenti.

La modalità adoperata dall’uomo per cedere lo stupefacente era sempre la stessa: le dosi erano nascoste nei pantaloni ed appena i clienti si avvicinavano le tirava fuori e le consegnava in cambio di 10 euro. L’attività ha permesso di sequestrare più di 20 grammi di hashish e la somma di 395,00 euro, ritenuta essere il provento dell’attività di spaccio, mentre gli acquirenti sono stati segnalati alla locale Prefettura.

Il 29enne è stato quindi arrestato e questa mattina è comparso davanti al Giudice del Tribunale di Ravenna il quale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto nei suoi confronti il divieto di dimora nel Comune di Ravenna.