Nella serata di domenica del fine settimana appena trascorso, l’attività sinergica tra il personale della Polizia di Stato della Questura di Ravenna e quello del Presidio di Polizia di Cesenatico, ha condotto all’arresto di una donna sessantenne, resasi responsabile del delitto di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, cocaina, per un peso approssimativo di 65 grammi.

Nello specifico, nella stessa serata gli operatori della Volante di Ravenna hanno fermato il compagno della donna, un cinquantenne pluripregiudicato, rintracciato nei pressi della Questura in stato confusionale e trovato con un piccolo quantitativo di cocaina. La collaborazione tra i due uffici di Polizia ha permesso di risalire all’indirizzo dell’uomo, individuato in una palazzina di Gatteo Mare.

Informati della circostanza, gli agenti di Polizia di stanza a Cesenatico, si sono precipitati sul posto per verificare se all’interno della dimora dell’uomo vi abitasse qualcun altro e se vi fosse la possibilità di reperire ulteriore sostanza stupefacente.

In casa i poliziotti hanno trovato la compagna del cinquantenne, una donna residente nel comprensorio, già nota alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, la quale, a precisa richiesta degli agenti, ha consegnato una borsetta contenente all’interno due sassi di cocaina, rispettivamente di circa 26 e 36 grammi, nonché altri 4 involucri, per un peso approssimativo di 2 grammi, confezionati verosimilmente per lo spaccio, sostanza da taglio e bilancino di precisione per preparare le dosi.

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di droga e, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Forlì, è stata accompagnata nella sua abitazione in attesa della convalida dell’arresto, che è avvenuta lunedì al Tribunale di Forlì.