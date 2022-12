E’ stato arrestato per detenzione e possibile spaccio di stupefacenti un 37enne di Castel Bolognese, agricoltore di professione.

La droga è stata trovata nella casa dove viveva, assieme a 1700 euro di contanti, che secondo le Forze dell’Ordine sarebbe soldi provenienti dallo spaccio.

Non era un indagine, ma una pura coincidenza perché tutto è iniziato dopo un litigio con la sua ex compagna, la quale è stata accompagnata nell’abitazione dagli agenti a prendere le sue cose. Ma quando sono entrati in casa gli agenti sul tavolo hanno visto un barattolo che conteneva marijuana.

Subito la perquisizione dal Anticrimine di Faenza, che poi ha scoperto la detenzione di quasi 1 kg di droga, tra marijuana e hashish. Il 37enne è finito in manette. La notizia è stata riportata dal Resto del Carlino.