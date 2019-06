Un albanese di 45 anni era ricercato dall’Interpol in quanto destinatario di un mandato di arresto internazionale, emesso il 21 giugno 2016 dal Tribunale di Durazzo (Albania), per reati di truffa e furto per i quali è previsto nel suo Paese il carcere fino a 15 anni.

È stato arrestato dai carabinieri di Cremona, in collaborazione coi colleghi di Milano Marittima, a Cervia, dove soggiornava in un hotel.

Da diversi anni l’uomo viveva con la moglie e un figlio a Cremona, ma si era allontanato dalla città da qualche tempo, presumibilmente perché consapevole di essere ricercato.

Attualmente si trova nella Casa Circondariale di Ravenna in attesa dell’estradizione.