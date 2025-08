Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un cittadino, originario dell’Albania, destinatario di un ordine di carcerazione per una condanna a quattro anni e otto mesi di reclusione. Con lui è stata arrestata anche la compagna dell’uomo, in quanto trovati in possesso in abitazione di un ingente quantitativo di sostanza stupefacente di tipo cocaina e di un’arma.

Nello specifico, gli agenti della Squadra Mobile in questi giorni hanno svolto approfondimenti investigativi finalizzati alla cattura dell’uomo, ormai latitante dal luglio del 2024 dopo che, nei suoi confronti, era stato emesso un provvedimento di arresto per reati in materia di stupefacenti.

L’uomo, rintracciato nel forese dagli investigatori della Polizia di Stato di Ravenna, è stato trovato in possesso di cocaina, conservata in involucri sottovuoto, e di un coltello a serramanico.

Estesi i controlli anche all’appartamento in uso alla coppia, è stata trovata una ingente partita di droga, un revolver cal.357, rubato a Pisa nel 2022 con relative munizioni, e denaro contante. Complessivamente la cocaina sequestrata ammontava a circa 3,3 kg.

Entrambi arrestati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente e detenzione illegale di armi da fuoco, uomo e donna sono stati accompagnati al carcere di Forlì.

L’arresto si inserisce nel più ampio progetto del Servizio Centrale Operativo denominato “Wanted 2025”, finalizzato alla cattura di soggetti di elevato spessore criminale, condotto in stretta sinergia con le autorità di polizia estere.