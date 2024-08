Arrestato dopo due mesi di indagini il piromane che ha dato fuoco a una ventina di auto a Lugo. L’ultimo colpo è avvenuto ieri notte quando aveva colpito due automobili in via Risorgimento.

L’uomo è stato arrestato dai Carabinieri mentre si trovava nella sua abitazione nella quale è stato rinvenuto anche del materiale incendiario.

La sindaca di Lugo Elena Zannoni commenta così l’accaduto: “Mi è giunta finalmente la notizia che tutti aspettavamo da oltre due mesi. I Carabinieri mi hanno appena confermato di aver individuato e arrestato il responsabile degli incendi alle auto che si sono verificati a Lugo, a loro va la nostra massima gratitudine.Dopo l’ennesimo episodio, il sesto, avvenuto questa notte in via Risorgimento e altre due auto completamente distrutte, vorrei esprimere la massima vicinanza e solidarietà alle persone coinvolte e condividere il sollievo per quella che sembra essere la fine di un incubo per la nostra città. In attesa di maggiori informazioni che verranno diffuse da parte dei Carabinieri e della Procura in giornata, ci tengo a ribadire che non si è trattato di criminalità organizzata e a ringraziare tutte le forze dell’ordine, il Prefetto, la Polizia locale della Bassa Romagna e tutti i cittadini lughesi che hanno collaborato al raggiungimento di questo atteso epilogo. Non abbiamo smesso per un minuto di aver fiducia in questo risultato”.

Il Prefetto di Ravenna: “È giusto che sia la Sindaca Zannoni a dare la notizia dell’arresto del piromane. Esprimo a lei e a tutti I cittadini di Lugo danneggiati la mia sincera vicinanza. Ma voglio ringraziare il Comandante provinciale dei Carabinieri Colonnello Andrea Lachi e tutti i nostri militari a partire dal Capitano Cosimo Fruolo della Compagnia di Lugo per questo risultato. Indagini complesse che hanno richiesto tanta dedizione e professionalità. Un ringraziamento all’autorità giudiziaria, alla Procura che ha coordinato le indagini e che ha disposto l’arresto di questo delinquente. Non ho mai avuto dubbi sull’esito, ho sempre espresso ai nostri Carabinieri fiducia per il loro operato, certo dispiace per i cittadini che hanno visto le loro auto distrutte ma ora l’incubo è finito”.