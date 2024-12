La Polizia di Stato del Commissariato di P.S. di Faenza ha arrestato un cittadino straniero per i reati di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Nella serata di ieri 5 dicembre, a Faenza, i poliziotti del Commissariato hanno svolto un servizio disposto dal Questore di Ravenna, dr. Lucio Pennella, finalizzato alla prevenzione e al contrasto dello spaccio di droghe.

In tale ambito gli agenti hanno individuato e perquisito un’abitazione del centro cittadino, dove risiede uno straniero, ritenuta una centrale dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel corso della perquisizione sono stati rinvenuti e sequestrati a carico dello straniero circa tre chili di droga tra marijuana, hashish e cocaina, una bilancina di precisione, denaro in contanti, tre orologi, numerosi gioielli in oro e argento, alcuni dei quali incisi con diciture personalizzate, due decespugliatori, molteplici utensili elettrici come trapani, avvitatori ed altro, ancora contenuti negli imballi originali, tutto materiale ritenuto il probabile provento di furto.

Pertanto, l’uomo è stato arrestato e accompagnato in carcere dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.