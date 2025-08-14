Nella serata di ieri, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un uomo, a Pinarella, in seguito ad una segnalazione pervenuta da alcuni cittadini.

Giunti sul posto, gli operatori delle Volanti in servizio si sono recate all’abitazione dell’uomo, che, in evidente stato di alterazione psicofisica, alla vista degli operatori ha assunto da subito un comportamento aggressivo e poco collaborativo.

Già gravato da precedenti di polizia, dopo aver fatto entrare gli operatori all’interno dell’abitazione, l’uomo li ha spintonati a terra, aggredendoli e ferendoli.

Prontamente immobilizzato dagli agenti, l’uomo ha continuato ad insultare e minacciare gli operatori di polizia che, intanto, hanno ispezionato la casa, trovando della cocaina, per uso personale. La droga è stata sequestrata.

Accompagnato in Questura per il compimento degli atti di rito e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, l’uomo è stato trattenuto nelle camere di sicurezza.

Nei suoi confronti, nella mattinata di oggi, il Tribunale ha provveduto a convalidare l’arresto per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni, disponendo la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia di Ravenna.