Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha tratto in arresto un cittadino italiano di 67 anni, ritenuto responsabile di furto aggravato commesso all’interno di un esercizio commerciale del capoluogo.

L’intervento tempestivo degli operatori di polizia ha permesso di identificare e bloccare l’uomo, segnalato dal personale di sicurezza del negozio dopo che aveva asportato indebitamente della merce.

Il 67enne è stato accompagnato negli uffici della Questura di Ravenna per gli accertamenti di rito.

Informata l’Autorità giudiziaria, l’uomo è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.