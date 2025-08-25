La compagna aveva denunciato violenze e minacce: l’uomo, già sottoposto a divieto di avvicinamento, è stato trasferito alla casa circondariale di Forlì-Cesena.

Articolo:

I Carabinieri della Stazione di Mezzano hanno arrestato un 28enne straniero, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia nei confronti della compagna. L’uomo si trova ora in custodia cautelare nel carcere di Forlì-Cesena, su disposizione del Gip del Tribunale di Ravenna.

La vicenda era emersa all’inizio del 2025, quando la donna, esasperata dalle continue violenze e vessazioni subite, si era rivolta ai Carabinieri di Mezzano presentando una dettagliata denuncia. Gli investigatori avevano riscontrato la fondatezza delle accuse e l’Autorità giudiziaria aveva già disposto nei confronti del 28enne un decreto di allontanamento urgente dall’abitazione e il divieto di avvicinamento alla compagna.

Tuttavia, la condotta violenta reiterata dell’uomo, anche in tempi recenti, ha spinto i militari a richiedere un aggravamento della misura cautelare. La Procura ha accolto la richiesta e il Gip ha firmato l’ordinanza che ha portato all’arresto.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato trasferito presso la casa circondariale di Forlì-Cesena, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.