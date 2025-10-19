Nella giornata di ieri la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di due uomini, entrambi poco più che ventenni, ritenuti responsabili di furto aggravato in concorso.

I soggetti coinvolti, uno di nazionalità colombiana e l’altro di nazionalità peruviana, erano stati sorpresi ad asportare merce da un esercizio commerciale della città. Dopo essere stati notati dal titolare, i due hanno tentato la fuga, ma sono stati raggiunti e bloccati grazie al tempestivo intervento degli operatori dell’U.P.G.S.P. della Questura di Ravenna, immediatamente allertati.

Condotti negli uffici della Questura, i due uomini sono stati sottoposti agli accertamenti di rito.

Informato il Pubblico Ministero, è stato disposto per entrambi il trattenimento nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio per direttissima.