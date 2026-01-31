I Carabinieri dell’Aliquota Operativa e della Stazione di Faenza hanno sottoposto a fermo, indiziati di delitto, tre soggetti dediti ai furti in abitazione. I tre fermati, due uomini, incensurati, ed una donna, con precedenti specifici, di origine est-europea, sono stati fermati, durante la notte appena trascorsa, a bordo di un’automobile, da tempo finita sotto la lente d’ingrandimento dei militari dell’Arma, poiché ritenuta collegata ad alcuni furti tentati e compiuti in passato nel territorio della Romagna Faentina.

Proprio a bordo dell’automobile, i Carabinieri hanno rinvenuto un cospicuo bottino, verosimilmente frutto di precedenti delitti e composto da moltissimi monili in oro, bigiotteria, profumi costosi, orologi, vestiti e accessori di marca, quasi quattromila euro in contanti, ma anche attrezzi da lavoro che venivano usati per forzare le porte e finestre.

L’attività investigativa condotta dai Carabinieri, inoltre, ha permesso di individuare i tre soggetti quali autori di un tentato furto in abitazione avvenuto a Faenza la scorsa settimana. Per i tre, vista la concreta possibilità di fuga, si sono quindi aperte le porte del carcere, in attesa della convalida del fermo per furto in abitazione, ricettazione e possesso di oggetti atti allo scasso.