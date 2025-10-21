Un fine settimana ad alto livello ha impegnato i miglior atleti romagnoli al Rock Master di Arco, evento a invito dedicato ai più titolati climber mondiali e a una selezione giovanile di talenti italiani. Giunta alla trentottesima edizione, la manifestazione ha fatto registrare 10.000 visitatori di 50 diverse nazionalità, che hanno potuto assistere allo storico Lead Duel e alla Fasi Chrono Flash di Speed.

Il primo, uno scontro Lead a eliminazione diretta, ha visto protagonista Giovanni Placci, faentino delle Fiamme Oro, che ha avuto la sfortuna di incontrare nei quarti un imbattibile Adam Ondra, risultato poi vincitore finale.

Nella Speed giovanile, i giallorossi della Istrice Ravenna sono emersi da protagonisti con Sara Strocchi oro tra le Under 19 con un ottimo 7”15 centesimi e Ludovico Ravaglia bronzo negli Under 17, rimasto fuori dalla finalissima soltanto per pochi centesimi di secondo.

Contemporaneamente a Ferrara, nella struttura Deva Wall si disputava la prima prova regionale di Boulder Senior, dove Nicole Francesconi (Istrice Ravenna) faceva valere la sua supremazia con la vittoria al femminile. Quarta ai piedi del podio, la compagna di squadra Caterina Pazzaglia. In finale anche Ginevra Castellari della Carchidio Strocchi. Fermi alle qualifiche la ravennate Giulia Asirelli e i faentini Giorgio Chiari, Samuel Contarini, Allegra Luccaroni e Gaia Randi.