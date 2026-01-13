Luis Verna, della Carchidio Strocchi Faenza, ha vinto la prima Prova di Boulder nella palestra Deva Wall di Ferrara per la categoria U13M, conducendo la gara sempre in testa.

Due argenti sono stati poi conquistati dalla faentina Viola Selle nell’U13F e dal ravennate Nicola Parollo nell’U15M. Viola è approdata al secondo gradino del podio dopo uno spareggio a quattro, mentre Nicola ha migliorato una posizione nella finale.

Altri piazzamenti sono arrivati da una folta schiera di atleti ravennati comprendente Cesare Papiani, Elio Torri, Benjamin Bompart, Michele Spelorzi, Giada Geminiani, Lucia Mazzotti, Bianca Bustacchini, Margherita Zatti, Rebecca Rizzo e dalla faentina Rebecca Tritella.