La quarta prova regionale giovanile riservata ai più piccoli, delle categorie sotto l’Under 14 si è disputata nella faraonica nuova struttura indoor “Level 24” di Casalecchio di Reno (BO), dove 24 sta per l’altezza massima delle pareti d’arrampicata.

Dopo il recente secondo posto a Forlì, la faentina Viola Selle (U10F) che ha iniziato a scalare nella presente stagione, ha ottenuto la sua prima vittoria in carriera, proprio nella specialità più classica dell’arrampicata sportiva: la difficoltà (lead) dove vince chi sale più in alto. E lei non solo è arrivata due volte in cima agli itinerari previsti, ma nello spareggio finale ha mantenuto la lucidità per superare le avversarie rimaste e porsi così definitivamente in testa alla classifica delle migliori in regione. Tra i maschi della stessa categoria, la quarta piazza se la sono divisa Luis Verna per Faenza e Leonardo Mendolia per Ravenna. Nell’U12F, Rebecca Tritella, della Carchidio Strocchi, si è distinta con un buon sesto posto, mentre dall’U14M è arrivato l’argento dell’Istrice grazie a una eccellente prestazione di Ludovico Ravaglia.