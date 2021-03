Nella palestra Rock’n Fire di Modena, la Carchidio Strocchi di Faenza ancora una volta ha ottenuto ottimi risultati in una specialità difficile e molto diversa dalla Speed, dove maggiormente punta anche a livello internazionale. La gara, riservata alle categorie giovanili dall’U16 all’U20, si è svolta secondo il regolamento nazionale ufficiale, con qualifiche e finali, che hanno messo a dura prova gli atleti per via dei tempi di esecuzione ridotti e i vari tentativi ravvicinati fra loro nei tempi.

Giulia non ha voluto rischiare col conteggio dei piazzamenti, pertanto ha estratto dal cilindro tutta la sua classe lasciando soltanto piazzamenti alle avversarie, che fino all’ultimo hanno provato a contrastarla.

Sia pure in formazione ridotta, il team di Faenza ha potuto giocare altre due carte, che sono andate a segno. Bronzo conquistato da Ernesto Placci (U16M) e da quel Marco Rontini (U18M), che può ammirare in bacheca anche trofei come il titolo europeo di Speed ed è pure una promessa dell’Orienteering.