Intenso fine settimana di gare per gli atleti di Ravenna e Faenza, alcuni dei quali si sono sottoposti ad un vero tour de force per onorare al meglio i diversi impegni agonistici previsti in calendario. La concomitanza della Coppa Italia Boulder a Modena e della quarta prova di qualifica del Campionato Regionale Giovanile a Marina di Ravenna, ultima della specialità Lead, ha obbligato ad esempio la ravennate Sara Arcozzi agli straordinari con ben 3 gare disputate in sole 24 ore: qualifica e semifinale Boulder a Modena e poi gara Lead a Marina di Ravenna. Ottimi i risultati per la sedicenne giallorossa che è riuscita ad entrare tra le semifinaliste di Coppa Italia e poi dopo un paio di ore è comparsa presso il campo di gara Lead dove ha addirittura vinto la sua categoria (U18F). Subito dietro di lei l’altra ravennate Caterina Pazzaglia, che con il piazzamento al secondo posto ha conquistato il titolo di campionessa di specialità di categoria. Altro podio per due terzi giallorosso è quello della categoria U16F nella quale vince Nicole Francesconi mentre Sara Strocchi conquista una medaglia di bronzo che vale però, anche per lei, il titolo di campionessa di specialità nella sua categoria. Grazie a queste atlete, la Istrice resta saldamente al comando nel Ranking a squadre. Per i faentini della Carchidio Strocchi invece gli onori della cronaca spettano di diritto a Sofia Marsigli che mette a segno il doppio colpo da manuale vincendo la gara LEAD di Marina di Ravenna, categoria U20F, e conquistando al contempo il titolo di campionessa di specialità di categoria. Sfiorano il podio Giulia Asirelli quarta (U20F) e Giorgio Chiari, Ginevra Castellari e Michela Guerra quinti nelle rispettive categorie. Piazzamenti per Allegra Luccaroni, Sara Alsini, Riccardo Sangiovanni, Mirco Morganti, Michele Berni, Francesco Pizzo, e poi in Coppa Italia per Federico Bruni ed Ernesto Placci.

Archiviata la gara, ora si attende il proseguo del campionato con la Speed, mentre in campo internazionale, Marco Rontini, Ludovico Borghi, Eva Mengoli, Sara Arcozzi e Alice Strocchi, sono in partenza per Tarnow in Polonia per Coppa Europa Speed.