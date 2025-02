Una formula innovativa per ragioni logistiche, quella che ha diviso gli atleti emiliano romagnoli impegnati nella prima prova del Regionale di Arrampicata Lead su pareti lunghe con corda. Per primi si sono cimentati U15-17 nelle pareti alte 24 metri della Level di Casalecchio di Reno, dove nella Categoria U17F ha dominato la faentina Ginevra Castellari. Posizioni a seguire per le compagne di squadra Gaia Randi, Allegra Luccaroni e le Ravennati Viola Babini e Adele Spada. Nell’U15 hanno concluso la gara anche Alice Berni, Penelope Accorsi e Nicola Parollo, di Ravenna.

Nella seconda tornata, dove erano in campo Senior e U19-21, Ginevra Castellari si è confermata protagonista, questa volta nell’Assoluta dove si è messa al collo il bronzo, relegando al quarto posto l’altra rappresentante storica della Carchidio Strocchi, Sofia Marsigli. Ottimi risultati per Giulia Asirelli della Istrice Ravenna, arrivata a giocarsi la finale e Allegra Luccaroni oltre a Giorgio Chiari entrambi Carchidio Strocchi. I piazzamenti in gara unica tra i Senior, hanno consegnato ulteriori due bronzi nelle rispettive categorie giovanili, a Giulia e Giorgio.