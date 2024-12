Piccoli arrampicatori crescono. Nel primo Boulder regionale giovanile dei più piccoli a Modena, Viola Selle si è imposta dopo la “superfinale” nella gara dell’Under11 femminile e al maschile gli ha fatto da contraltare l’altro oro di Luis Verna nell’Under13, entrambi della Carchidio Strocchi Faenza. Piazzamenti nella Top ten per Rebecca Tritella, Flavia Maiolani (Carchidio Strocchi), Gaia Geminiani, Bianca Bustacchini, Nicola Parollo (istrice). Notevole la partecipazione dei due team, con vari piazzamenti nelle parti centrali delle classifiche ottenuti da Gilberto Saghin, Daniele Casadei, Matilde Lanzoni, Corinna Sambi (Faenza), Benjamin Bompart, Margherita Zatti, Leonardo Mendolia, Michele Spelorzi, Silvia Zanchini Rebecca Rizzo, Petra Da Fré,Maria Chiara Freda, Giulia Indulgenza, Lucia Mazzotti, Alice Berni, Penelope Accorsi (Ravenna).

Tre bronzi in totale sono stati il bottino raccolto dai più grandi, sempre nel Boulder, ma a Ferrara in quella che era già la seconda tappa del circuito. Li hanno conquistati i faentini Giorgio Chiari Under19 e Ginevra Castellari Under17, quest’ultima davanti alla compagna Allegra Luccaroni, insieme alla ravennate Caterina Pazzaglia Under17. Tra i primi delle varie classifiche, Ludovico Ravaglia, Giulia Asirelli (Istrice), Samuel Contarini (Carchidio Strocchi). Buoni piazzamenti anche per Adele Spada, Viola Babini (Istrice), Gaia Randi (Carchidio Strocchi).