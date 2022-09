Nell’ultima prova di Coppa Italia Speed senior disputata nella struttura della UP Climbing di Bologna, Giulia Randi e Marco Rontini hanno occupato il più alto gradino di un meritatissimo podio.

Giulia, dopo aver eliminato via via le avversarie, si è ritrovata in finale contro la vice campionessa del Mondo Under 18 Sofia Bellesini, che nulla ha potuto contro uno strepitoso tempo di 7″62 della faentina. Con questa vittoria, la Randi si è aggiudicata anche la Coppa per il secondo anno consecutivo. Ottima anche la prova di Erica Piscopo, terza dopo una scivolata in semifinale all’ultima presa quando era in testa e seconda dietro alla compagna di squadra nella classifica conclusiva di Coppa.

La gara al maschile ha visto primeggiare Marco Rontini, reduce dalla vittoria di una settimana prima ai Mondiali Giovanili di Dallas. Per battere il favorito Alessandro Bulos è stato costretto a sfoderare il record personale di 5″70 nello scontro diretto.

Grazie a questi risultati e al piazzamento dell’atleta georgiano Giga Iankhoteli, tesserato per la società di Faenza, la Carchidio Strocchi si è piazzata al primo posto della Classifica riservata ai Team. Terza la Istrice Ravenna, per la quale hanno gareggiato Sara Arcozzi, Eva Mengoli, Giulia Asirelli, Caterina Pazzaglia e Ludovico Borghi.