Giovanni Placci, cresciuto nelle Giovanili della Carchidio Strocchi Faenza e ora affiliato alla Orobia Climbing, ma stanziale a Innsbruk dove può usufruire di una palestra di caratura mondiale, è il nuovo Campione Italiano di Arrampicata della specialità Lead. Nella gara disputata a Bergamo, Placci, sempre in testa fin dalle qualifiche ha vinto davanti a Stefano Ghisolfi e Filip Shenk,dopo il quindicesimo posto, secondo Italiano, in Coppa del Mondo la settimana scorsa. Da rilevare che i suoi due avversari sul podio come il quinto classificato appartengono alle Fiamme Oro, mentre il quarto è tesserato per il Centro Sportivo Esercito, circostanza che aggiunge valore alla prestazione sportiva di un atleta che non ha i corpi dello stato a sostenerlo.

Buona anche la prestazione del fratello minore Ernesto, soprattutto in qualifica dove è entrato fra i migliori dieci e in ambito femminile, della ravennate Caterina Pazzaglia.