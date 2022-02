Sara Arcozzi, ASD Istrice Ravenna e Sofia Marsigli, ASDS Carchidio Strocchi Faenza, si sono aggiudicate l’Oro rispettivamente per l’U18F e l’U20F nella prima prova di Campionato Regionale Boulder. Per Sara, terza dopo le qualifiche, si è trattato di un derby in finale contro Alice, portacolori della Carchidio Strocchi rientrata da poco dopo un infortunio, che si è dovuta accontentare della piazza d’onore. Per la stessa categoria un plauso va anche a Michela Guerra (Istrice), che per la prima volta è riuscita a centrare una finale, concludendo al quarto posto. Gara invece senza storia quella di Sofia al primo anno Under 20, che già nelle eliminatorie era in testa con tutti i “blocchi” tranne uno chiusi al primo tentativo. Finale superba la sua, coi tre boulder previsti superati senza esitazione, come si dice in gergo, “a vista” come i precedenti. Passando all’U16F, buono il quinto posto pari merito di Eva Mengoli e Caterina Pazzaglia, a un solo gradino dall’entrata fra le quattro finaliste.

Altri piazzamenti di rilievo sono andati a Giorgio Chiari U16M della Carchidio Strocchi e, per la Istrice, a Giulia Asirelli U18F, Sara Alsini U18F, Lorenzo Spadoni U18M, Riccardo Sangiovanni U18M, Mia Molineris U20F, Yijun Nicola Grilli U20M.

Infine i complimenti vanno fatti anche all’ottima organizzazione della ASD Vertical Forlì, che ha promosso la manifestazione presso la propria struttura indoor e ai tracciatori per gli itinerari davvero azzeccati sotto il profilo atletico, ma anche apprezzati dai concorrenti impegnati in gara per la bellezza delle linee.