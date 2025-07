L’ultima tappa di Coppa Italia Speed, disputata a San Tommaso Agordino (BL) non ha riservato risultati di rilievo per gli arrampicatori ravennati e faentini, che comunque avevano già piazzamenti blindati nella classifica di Coppa. Giulia Randi, faentina del Centro Sportivo Esercito nonostante sia uscita di scena agli ottavi, aveva già l’Oro assicurato nel circuito, Copione simile per la ravennate dell’Istrice Sara Strocchi, scivolata un po’ più avanti ai quarti contro la ex compagna Eva Mengoli, ma bronzo nel computo delle altre tappe. Per Sara è giunta anche la convocazione nella tappa di Coppa del Mondo, che si svolgerà a giorni nella città di Krakovia in Polonia. Ludovico Ravaglia, che pure era riuscito a superare i quarti, si è dovuto arrendere per un infortunio a un dito. Al termine dei giochi è rimasto suo il quinto posto nell’U17M. TopTen per Marco Rontini ed Erica Piscopo, rispettivamente sesto e ottava finali.