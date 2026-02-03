Divisi fra giovanissimi, a Modena, e giovani, insieme coi Senior, a Reggio Emilia, gli atleti di Ravenna e provincia si sono cimentati nelle prove regionali di arrampicata sportiva valide per il titolo e l’ammissione ai Campionati Italiani.

Prima i più piccoli, alla Rock’n Fire di Modena, hanno portato a casa due medaglie nel Boulder coi faentini Luis Verna e Viola Sella, rispettivamente secondo e terza nelle categorie U13 M e F. Buona la prestazione del ravennate Nicola Parollo, quarto dopo un buon terzo posto in qualifica.

Alla Just Climb Reggio Emilia erano invece di scena i più grandi. La tecnica della giallorossa Istrice Caterina Pazzaglia si è affermata in maniera netta col dominio sia fra le U21 che nei Senior. Vittoria anche per Ginevra Castellari della Carchidio Strocchi, nelle U19, e secondo posto fra i Senior. Da rimarcare la quarta piazza per Giorgio Chiari, U21, e Sofia Marsigli, Senior, in rimonta e a un soffio dal podio.