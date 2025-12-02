Sabato, nell’omonima palestra di Faenza, si è tenuta la festa per il ventesimo compleanno della ASD Carchidio Strocchi. Erano presenti le autorità comunali e scolastiche, fra cui l’Assessore allo Sport Martina Laghi, i Dirigenti Scolastici che negli anni hanno sostenuto le attività, Giuseppe Toschi, Marta Saragoni e Daniele Gringeri, oltre al Presidente Aldo Reggi, che hanno ripercorso i momenti della nascita e e della crescita dell’associazione, che da qualche anno conta anche una sezione di Orienteering, con una forte componente a livello nazionale nella categoria “Sordi”.

Per l’occasione, sono stati premiati tutti coloro che negli anni hanno contribuito alla vita associativa e i campioni che hanno portato a Faenza numerosi titoli italiani, europei e mondiali nelle varie discipline dell’arrampicata. Nel corso del pomeriggio hanno avuto luogo un paio di gare a titolo dimostrativo per il pubblico in sala, dove hanno preso parte gli atleti della società divisi in due gruppi tra piccoli e grandi.