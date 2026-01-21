Castel Bolognese si prepara ad accogliere la nuova edizione di “Armonie”, la rassegna invernale che unisce musica, parole, danza e gusto in un’esperienza culturale pensata per un pubblico ampio e trasversale. Dal 25 gennaio all’8 marzo 2026, la suggestiva cornice della ex chiesa di Santa Maria della Misericordia ospiterà quattro appuntamenti domenicali che attraversano generi, linguaggi e pubblici diversi: dalla grande musica sinfonica alle narrazioni per bambini, dalle performance che intrecciano corpo e suono fino ai progetti teatrali e musicali al femminile.

Il programma si apre con un concerto dell’Orchestra La Corelli, dedicato a Mendelssohn e Dvořák, e prosegue con uno spettacolo ispirato all’universo di Pippi Calzelunghe, affidato alla voce, al pianoforte e alla fisarmonica di Silvia Valtieri e alla narrazione di Teresa Maria Federici, in una proposta pensata per famiglie e bambini. Il terzo appuntamento, “Corpi Sonori”, mette in dialogo Gianmaria Tombari, con la sua personale interpretazione della musica elettronica e la danza di Agorà Danza, in una performance ideata dalla coreografa Francescantonia Carletti che esplora il corpo come strumento espressivo e spazio di relazione. La rassegna si chiude con “La versione di Eva”, uno spettacolo che intreccia chitarra, voci e teatro, con Elena Di Dato e le interpreti Federica Bevilacqua, Veronica Drei, Deanna Morlupi e Dea Rakovac, in collaborazione con Fucine Zamenhof, offrendo uno sguardo plurale sull’identità e sulla narrazione femminile.

Giunta alla nona edizione, la rassegna è promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Castel Bolognese in collaborazione con la Scuola comunale di Musica “Nicola Utili”, gestita dalla Cooperativa La Corelli, e vede il coinvolgimento di importanti realtà del territorio: la Pro Loco di Castel Bolognese per le merende dedicate ai più piccoli, l’Associazione Senio e Gesso e la Cantina Bertoni per le degustazioni che accompagneranno alcune serate.

Durante tutta la rassegna saranno inoltre esposte le tele dell’Associazione Stampatori Tele Romagnole, che tutela e promuove l’antica tradizione della stampa a mano su tela, una delle espressioni artigianali più caratteristiche del territorio romagnolo.

L’assessore alla Cultura Luca Selvatici sottolinea: “Armonie è diventata negli anni una presenza riconoscibile e attesa nel calendario culturale di Castel Bolognese. Una rassegna capace di mettere in dialogo linguaggi diversi fra musica, arti performative, artigianato ed enogastronomia, valorizzando allo stesso tempo uno spazio storico e le tante realtà del territorio che vi collaborano. È proprio questa rete di energie, professionali e volontarie, a rendere Armonie un progetto vivo e in continua evoluzione che porta vivacitá e movimento sotto i nostri portici”.

L’ingresso a tutti gli spettacoli, così come le merende e le degustazioni, è libero e gratuito.