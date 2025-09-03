Non si è fatta attendere la risposta del ministro Matteo Salvini alla lettera del sindaco Alessandro Barattoni che chiedeva chiarimenti sulla partecipazione del Ministero della Difesa Israeliano al progetto europeo Undersec insieme alla nostra Autorità di Sistema Portuale e sulla veridicità e verifica delle responsabilità per il transito di armi dal nostro porto e destinate ad Haifa.
“Al sindaco di Ravenna ricordiamo che è importante mantenere il rispetto delle responsabilità istituzionali senza sovrapposizioni o equivoci – ha dichiarato Salvini –. La gestione e il controllo delle attività portuali sono di competenza dell’Autorità di sistema portuale e degli organi preposti. Il Ministero segue con attenzione le vicende e vigila nel rispetto delle normative nazionali ed europee, ma non intende prestarsi a strumentalizzazioni politiche su temi delicati come questi”.