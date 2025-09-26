Armi a Israele. Albanese incontra il sindaco Barattoni: “Occorre collaborazione fra enti”

Dopo aver incontrato i portuali e alcuni manifestanti, Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, oggi a Ravenna, ha incontrato il sindaco Alessandro Barattoni, dopo il caso del carico di armi, diretto ad Israele, fermato mentre era in transito dal porto cittadino. Albanese ha evidenziato come le armi siano comunque arrivate a destinazione e potranno ora essere utilizzate nel genocidio in atto