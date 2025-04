Il Parco Teodorico si veste di colori e profumi per dare il benvenuto alla bella stagione con “Aria di Primavera”, una giornata speciale in programma per domenica 27 aprile a partire dalle ore

10.00. Un evento pensato per grandi e piccini, che celebra la natura, la creatività e la convivialità in una delle aree verdi più amate della città.

Il programma prevede esposizioni di piante, fiori e artigianato in collaborazione con l’Azienda Florovivaistica Campri Sauro, e una mostra di pittura e scultura curata dall’associazione Ravenna Incontra l’Arte, che arricchirà il parco di opere originali e suggestive. Per bambini e ragazzi dai 5 ai 12 anni ci sarà il laboratorio “Incanti di Primavera” (dalle 10.30 alle 12.30) a cura di Kid Lights: un’esperienza creativa e sensoriale per realizzare un’aiuola di erbe aromatiche da donare al parco (per iscriversi al laboratorio bisogna prenotarsi sul sito web kidlights.it). Inoltre, per tutta la giornata, saranno disponibili giochi per il divertimento dei più piccoli.

A partire dalle ore 12.00, sarà possibile gustare il menu speciale preparato dal Ristoro Teodorico, con prodotti locali e sapori genuini: tagliere con affettati e formaggi, lasagna romagnola (anche vegetariana) e zabaione dell’Azienda Agricola Ricciardelli con le nostre frolle (il pranzo è su prenotazione al numero 342 078 1133).

Il Parco Teodorico vi aspetta per una giornata da vivere in famiglia o con gli amici, tra natura, arte, giochi e buon cibo, nel cuore verde di Ravenna.