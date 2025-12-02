Argini troppo bassi a Faenza: previsto un intervento fra il ponte della circonvallazione e il Ponte delle Grazie

Gli argini di Faenza sono al momento più bassi nell’area di via Cimatti, di via de Gasperi, di via Fratelli Bandiera e di via Lesi. L’allarme lanciato dal Comitato Borgo Alluvionato la scorsa estate, è stato confermato dagli organi istituzionali e ha ricevuto una prima risposta. Nella riunione organizzata lunedì sera al Cinema Europa di Faenza era programmata la presentazione di una simulazione condotta da uno studio di ingegneria del territorio, ma, a causa di imprevisti lavorativi, gli ingegneri non sono potuti essere presenti all’incontro. Nondimeno il Comitato ha comunque raccontato i risultati prodotti dallo studio condotto sugli argini del Lamone. La simulazione dell’ingegner Mattia Castelli, ha evidenziato che oggi, con queste quote arginali, in caso di piena estrema, l’acqua invaderebbe le strade e le case circostanti alle cosiddette “corde molli” degli argini.